İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2023 Pazar / 18 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,709
  • EURO
    28,8612
  • ALTIN
    1665.01
  • BIST100
    8056.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basel, Zürih'ten bir puanı son dakikada aldı!
Spor

Basel, Zürih'ten bir puanı son dakikada aldı!

İsviçre Ligi'nin 6. hafta maçında Basel, sahasında karşısında Zürih ile 2-2 berabere kaldı.

3 Eylül 2023 Pazar 19:39 - Güncelleme:
Basel, Zürih'ten bir puanı son dakikada aldı!
ABONE OL

İsviçre Ligi 6. hafta maçında Basel, sahasında Zürih ile karşılaştı.

St. Jakob-Park'ta oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin gollerini 45. dakikada Barisic(k.k) ve 48. dakikada Okita kaydetti. Basel'in golleri ise 73. dakikada Veiga ve 90+5. dakikada Sigua'dan geldi.

Basel'de Galatasaray'dan kiralanan Yusuf Demir Maça 11'de başladı ve 80 dakika sahada kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte Zürih puanını 12 yaptı. Basel ise 4 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Zürih, Lausanne ile karşılaşacak. Basel ise Yverdon'a konuk olacak.

  • basel zürih beraberlik
  • isviçre liginde 6 hafta
  • maç sonucu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.