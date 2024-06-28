EURO 2024'te Hırvatistan ile turnuvaya erken veda eden Dominik Livakovic'in basın danışmanı Stipo Dubrovac, Hırvat basınına önemli bir açıklama yaptı.

"KALMAK İSTİYOR"

Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirten Dubrovac şu ifadeleri kullandı:

"Livakovic, Fenerbahçe'yi seviyor ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Tek konuştuğumuz konu Fenerbahçe'deki geleceği."

40 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan Dominik Livakovic bu karşılaşmalarda 40 gol yerken tam 17 maçta kalesini gole kapattı.