İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5036
  • EURO
    51,6337
  • ALTIN
    6674.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bask derbisinde kazanan çıkmadı

Athletic Bilbao ile Real Sociedad arasındaki Bask derbisi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Sociedad'ın yenilmezlik serisi 6 maça çıkarken, Athletic Bilbao ligdeki galibiyet hasretini 7 maça taşıdı.

HABER MERKEZİ2 Şubat 2026 Pazartesi 01:38 - Güncelleme:
Bask derbisinde kazanan çıkmadı
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Athletic Bilbao ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan Bask derbisi 1-1'lik skorla sona erdi.

Konuk ekip Sociedad, 37. dakikada Gonçalo Guedes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Sociedad, 83. dakikada Brais Mendez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Athletic Bilbao, 88. dakikada Inigo Ruis de Galarreta'nın golüyle eşitliği sağladı.

SOCIEDAD YENİLMİYOR, BILBAO KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından Sociedad 28, Athletic Bilbao ise 25 puana yükseldi.

Sociedad'ın yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Athletic Bilbao'nun ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Real Sociedad, gelecek hafta sahasında Elche'yi konuk edecek. Athletic Bilbao ise Levante'yi ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.