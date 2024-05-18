Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım başladı. İki başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım bir yandan yönetim listesini oluşturmak için mesai yaparkan, bir yandan da teknik direktörü belirlemek için çalışıyor.

JOSE MOURINHO

Aziz Yıldırım, adaylığını açıklarken, Jose Mourinho ile görüştüğünü ve seçilmesi halinde kendisiyle anlaşacağını söylemişti. Yıldırım'ın bu çıkışının ardından gözler Ali Koç'a çevrildi. Ali Koç cephesi de Mourinho ile temasa geçti. Ancak tek aday Portekizli çalıştırıcı değil.

ANTONIO CONTE

Ali Koç'un hayallerini süsleyen teknik adamın ise Antonio Conte olduğu öne sürüldü. Dünyaca ünlü teknik adam 26 Mart 2023'te Tottenham'dan ayrıldığından beri boşta. Conte'nin Napoli'nin başına geçeceği iddiaları vardı. Ancak İtalyan ekibinin başkanı De Laurantiis, geçtiğimiz kasım ayından beri tecrübeli teknik adamla görüşmediklerini dile getirdi. Conte, son çalıştığı kulüp olan Tottenham'da senelik 15 milyon Pound (612.6 milyon TL) kazanıyordu.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

İtalyan çalıştırıcının yüksek maaş ve transfer bütçesi beklentisi olsa da Ali Koç'un tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu iddia edildi.

STEFANO PIOLI

Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, ayrıca Milan'dan ayrılması beklenen Stefano Pioli için girişimde bulundu. Sportif direktör Mario Branco, Pioli'nin temsilcisiyle görüştü.