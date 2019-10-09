Başkan adayları için son gün
BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Kongre’ye katılacak başkan adaylarının bugün saat 17.00’ye Divan Kurulu’na başvuru yapması gerekiyor.
- Star Spor
Başkanlık yarışına girmesi beklenen isimler Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi, Hrüser Tekinoktaş ve İsmail Ünal. Adaylar en az 250 ıslak imzayı da başvuruya eklemek zorunda.
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