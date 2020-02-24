Başkan Ağaoğlu Sörloth'un bonservisini açıkladı

24 Şubat 2020 Pazartesi18:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 18:55

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisiyle ilgili gelen soruya da "Sörloth'un bonservisi niye herkesin derdi oldu?" şeklinde yanıt verdi.

OPSİYON MAYIS AYINDA!

Ahmet Ağaoğlu, Sörloth'un bonservisiyle ilgili olarak, "Niye bu kadar herkesin derdi oldu? Sörloth bizde 2 yıllık kiralık. Satın alma opsiyonu önümüzdeki sene Mayıs ayında. Geldiği zaman söylenen sözler, yapılan eleştirileri hatırlıyorum. Yapmış olduğumuz kontrat gereği hareket eden bir kulübüz. Dün akşam arkadaşımız sosyal medyada hemen bu bonservisi alsınlar diyor. Emri olur yani! Başka bir şeyi söylesinler, ona göre hareket edelim." diye yanıt verdi. Beşiktaş maçıyla ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Oynadığınız takım Beşiktaş. Beşiktaş'ın stadnda inanılmaz bir atmosfer var. 42.000 seyirci önünde olduğu. Bana göre seyirci baskısı açısından bakıldığı zaman en zor deplasmanı. Neticede öne geçiyorsunuz. Daha sonra baskı yiyorsunuz, bir şekilde atlatıyorsunuz. Maç bitmeden, maçın bitmediği görüntüsünü veriyorsunuz. Zirve yolunda alınan her puan önemlidir." dedi.