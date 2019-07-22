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Başkan Ağaoğlu, Sparta Prag eşleşmesi hakkında konuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sparta Prag eşleşmesi ve transferlerle ilgili konuştu.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşmelerinin ardından A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve transfer için de konuştu.
 
Çekyalı Novak'ın Sparta Prag'ı bildiğini kaydeden Ağaoğlu, "Sparta Prag için en iyi bilgiyi bilen Novak. Bizi Çek Cumhuriyeti'nde ağırlayacak, otel masraflarını karşılayacak." ifadelerini kullandı.
 
"YUSUF İÇİN TEKLİF DÜŞÜK"
 
Yusuf Yazıcı için Lille'in teklifinin beklentilerinin altında olduğunu vurgulayan başkan, "Lille'in teklif ettiği rakam, Yusuf'un gerçek değerini yansıtmıyor.. Yusuf, Abdülkadir falan bunlar bizim göz bebeğimiz. Benden en değerlimi almak isteyen insan, ona göre davranmak zorunda" dedi.
 
"SANTINI'NİN BONSERVİSİ VAR"
 
Forvette gündemdeki Anderlecht'in golcüsü Santini için görüşleri sorulan Ağaoğlu, "Yeni forvetimiz çarşamba veya perşembe günü belli oluyor. Benim ağzım sıkı ama görüştüğümüz oyuncular var. 48 gün sabrettik, 48 saat daha sabredince neyin ne olduğunu herkes görecek. Santini bonservis ücreti olan bir oyuncu. Biz genellikle bonservis ücreti vermekten hoşlanmayan bir kulübüz" cevabını verdi.  (Sporx)

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