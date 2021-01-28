Başkan Ağaoğlu'ndan Edin Visca sözleri...

28 Ocak 2021 Perşembe 00:25 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:25

Başkan Ağaoğlu Olimpiyat Stadı'nın kendilerine uğurlu geldiğini söyleyerek söze başlayarak, "Bu statta kazandığımız 4. kupa. Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Hava şartları da bu sene oynadığımız en sıkıntılı maçlardan birine neden oldu. Rüzgar var, hava soğuk, kar yağışı var... Parmak'ın hafif bir sakatlığı var, büyük ihtimalle 1 hafta oynamaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu Edin Visca transferine yönelik iddialarla ilgili ise, "Göksel Gümüşdağ maç başında yanıma otururken, "Visca'yı bize vermişsiniz" dedim, "Hayırlı olsun, Visca'yı almışsınız" dedi. Yok, Başakşehir'deki hiçbir oyuncuyla temasımız olmadı. Senaryoyu yazıyorlar, öyle devam ediyor." sözlerini sarf etti.