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Spor

Başkan Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile bir araya geldi.

DHA29 Mayıs 2020 Cuma 20:14 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:14
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla buluştu. Çebi'nin, siyah-beyazlılara yeniden başlayacak lig öncesi bir konuşma yaparak başarılar dilediği belirtildi.

ÇİFT ANTRENMANLA ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Siyah-beyazlı futbolcular, çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki gündüz ve akşem antrenmanları teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Akşam idmanı ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlarken, pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar üzerinde duruldu. İdman, yarı sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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