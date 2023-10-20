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  • Başkan Ahmet Nur Çebi'den hakem açıklaması: Federasyondan Galatasaray'a bilgi akışı var
Spor

Başkan Ahmet Nur Çebi'den hakem açıklaması: Federasyondan Galatasaray'a bilgi akışı var

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, derbi hakemi konusunda açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, 'Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz.' dedi.

20 Ekim 2023 Cuma 18:25 - Güncelleme:
Başkan Ahmet Nur Çebi'den hakem açıklaması: Federasyondan Galatasaray'a bilgi akışı var
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi açıklamada bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray – Beşiktaş maçına form grafikleri göz önünde bulundurulduğunda kamuoyunda yapay zeka tarafından Ali Şansalan'ın atanması yönünde bir beklenti vardı.

Ali Şansalan'ın maça atanacağı bilgisini alan Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi Erden Timur, Halil Umut Meler'in görevlendirilmesi için kasıtlı olarak Şansalan'ı gündeme taşımıştır.

Halil Umut Meler'in maça atanmasında bir art niyet olabilir. Umarız Halil Umut Meler böyle bir şeye alet olmaz.

Federasyondan Galatasaray'a bir bilgi akışı var. Erden Timur'un ortada hiçbir şey yokken Ali Şansalan'ın ismini kullanması tesadüf olamaz.

Halil Umut Meler maçın son düdüğünü çaldığında bu atamada art niyet olup olmadığını anlamış olacağız. Meler, umarız başka bir planın parçası olarak bu maça atanmamıştır. Kendisinden derbiyi adaletli şekilde yöneterek herhangi bir planın parçası olmadığını göstermesini bekliyoruz."

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