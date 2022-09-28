Başkan bizzat açıkladı! ''İsmail Kartal, 2 milyon euro istedi''

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör arayış süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, Hüseyin Eroğlu ile anlaşan Samsunspor için daha önce Aykut Kocaman ve İsmail Kartal ile görüştüklerini açıkladı.

"AYKUT HOCA TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Bayram Bektaş'ın ardından ilk olarak Aykut Kocaman ile görüştüklerini anlatan Yüksel Yıldırım, Kanal S'ye yaptığı açıklamada "Aykut Kocaman ile ofisinde, İsmail Kartal ile dışarıda görüştüm. Aykut Hoca kesinlikle bu sene takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve "Seneye takım çalıştıracağım" dedi. Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ı önerdi." dedi.

"İSMAİL HOCA, BİZDEN 2 MİLYON EURO PARA İSTEDİ"

İsmail Kartal ile görüşmelerini anlatan Yüksel Yıldırım "İsmail Kartal'a teklifimiz ilettik. "Eşim ve ekibimle konuşacağım, şartlarımı bildireceğim" dedi. Sonra film koptu. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Bunu da söyledim, yine söylüyorum! İsmail Hoca, bizden 2 milyon euro gibi bir para istedi. 'Samsunspor'un ne suçu var hocam?' dedim. Bu parayı ne Fenerbahçe verir, Ne Galatasaray, ne de bir başkası! 'Hocam sen uçmuşsun' dedim. Çünkü çok kızdım." diye konuştu.

TELEFON KONUŞMASI

Yüksel Yıldırım, İsmail Kartal ile ilgi sözlerine devam ederken; "O kadar sevdiğim, saygı gösterdiğim, dürüst bir hoca. O kadar ayağına gittik ama bizi cezalandırdı. 'Samsunspor'un suçu ne? Seninle defteri kapattık, çalışamayız. 'Sana bol şanslar diliyorum dedim telefonda." açıklamasını yaptı.

