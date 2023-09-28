Başkan Çebi'den Şenol Güneş ve Salih Uçan açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile yapılan stat sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan olaya da değindi.

"ARTNİYETLİ OLMADIĞINI BİLİYORUM"

Yaşanan olayın düşünülen kadar kötü bir olay olmadığını belirten Ahmet Nur Çebi, "Maç bitmiş. Kaybetmek acı bir şeydir. O süreç içerisinde tüm sinirler gergin. Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba oğul ilişkisini bilseniz o hareketin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. O bir enstantane sonucu oluşmuş. Bir an önce oyuncularını içeri almak istiyor. Bu soruyu Şenol Hoca'ya sormanızda fayda var. Tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun kesinlikle artniyetli olmadığını biliyorum. şeklinde konuştu.

Şenol Güneş ve Salih Uçan arasında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyen Çebi, 'İkisi arasındaki ilişkiyi biliyorum, aralarında son derece sevgi ve saygı var. Uzun süreli bir olay değil. Oyuncuyu itmek olarak değil, soyunma odasına sokmak olarak bakın. Herkes zaten orada gergin. Anlık ve oradaki ambiyanstan oyuncularını çıkarabilme arzusundaki hoca hareketi olarak görüyorum. Baba oğul ilişkisi de olunca göze batmamalı. Onlar aralarında hallederler. Bu kadar büyütmeye gerek yok. Salih sizin kadar alınmamıştır. Şenol Hoca'yı babası gibi görüyor." ifadelerini kullandı.