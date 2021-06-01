Başkan Çebi'den yayıncı kuruluş gerçeği! ''Gelecek sezon...''

01 Haziran 2021 Salı 11:05 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 11:05

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Çebi, yayıncı kuruluşun gelecek sezon da indirim beklediğini dile getirdi.

Ahmet Nu r Çe bi'nin açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'ı çok seviyorum, çocukluğum da onunla geçti. Başkanlık benim için bir görevdi.

"BANA 2 KİŞİ ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI SÖYLETTİRDİ: BABAM VE EŞİM"

Babam eski sporcudur, Karabükspor'un da kurucusudur. Bu dönemde de bana çok destek oldu. En zor günlerimde 2 kişi bana şampiyon olacağımızı söylettirdi: Babam ve eşim.

Trabzonspor'la babamın doğal bir ilişkisi var, eski futbolcusu. Her sene altyapısına verilmek üzere bir miktar para ayırmıştır, o para oraya gidiyor.

"TARAFTARLARIMIZ KUSURA BAKMASIN"

Pandemi dolayısıyla maalesef kupa törenimize birçok kişiyi davet edemedik. Bize kırılmış olan taraftarlara söylüyorum, kusura bakmasınlar. Elimizde olan bir şey değildi. Sadece motorları maviliklere sürelim diye Sn. Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi'nden izin aldım.

"YAYINCI KURULUŞ GELECEK SEZON DA İNDİRİM İSTİYOR"

Yayıncı kuruluş bizi çok hırpaladı. Kendileri nasıl bir sorun içinde bilmiyorum ama bizi çok zorladılar. Gelecek sezon için de indirim istiyorlar.

Pazar günü tüm gün ekonomik şeylerle uğraştık. Borç, banka... Yapılanma olmasaydı bugün bu kulüpler ortada yoktu.

"ARKADAŞLARIMIN BASKISIYLA GELDİM"

Kulüpler Birliği Başkanlığı'na arkadaşlarımın yoğun baskısıyla geldim. Hep var olan sorunlar sürüyor. Transfer limitlerini aşamıyoruz, TFF ile bu durumu çözmemiz gerekiyor.

"TRANSFER LİMİTİ BİZİ ENGELLİYOR AMA..."

Şampiyonlar Ligi'ne sürekli gidebilmenin bir yolu var, Avrupa'ya gidip puan almak ama sen bir taraftan transfer limitleriyle kapatıyorsun bunu. Onlar da haklı, borç fazla.

"HANGİ BANKACIYA ANLATACAĞIM BUNU"

700 milyon ödeme var, gelir 400-450 milyon. Ben hangi bankacıya anlatacağım bunu? Bu gelirle, bu gider ödenmez. Ancak ve ancak 10-15 seneye yayacaksınız.

GELECEK SEZON BORÇ ÖDENMEYECEK

Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Bankalar Birliği'ne borç ödemeyecek. Sonraki seneden itibaren de gelirin yarısını Bankalar Birliği'ne ödeyeceğiz.

"TARAFTARLARI DİNLEYECEĞİM AMA BİLDİĞİMİ OKUYACAĞIM"

Taraftarımıza sesleniyorum, hepinizi çok seviyorum ama ben baskı altında karar vermeyeceğim. Bugüne kadar baskı altında karar veren yöneticiler yüzünden bu durumdayız. Dinleyeceğim, saygı duyacağım ama bildiğimi okuyacağım.

Sezon başında 'Bu takımdan bir şey olmaz, küme düşerler' deyince ben gaza geldim.