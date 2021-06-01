Başkan Çebi'den yayıncı kuruluş gerçeği! ''Gelecek sezon...''

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtladı. Çebi, yayıncı kuruluşun gelecek sezon da indirim beklediğini dile getirdi.
Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle:
"Beşiktaş'ı çok seviyorum, çocukluğum da onunla geçti. Başkanlık benim için bir görevdi.
Babam eski sporcudur, Karabükspor'un da kurucusudur. Bu dönemde de bana çok destek oldu. En zor günlerimde 2 kişi bana şampiyon olacağımızı söylettirdi: Babam ve eşim.
Trabzonspor'la babamın doğal bir ilişkisi var, eski futbolcusu. Her sene altyapısına verilmek üzere bir miktar para ayırmıştır, o para oraya gidiyor.
Pandemi dolayısıyla maalesef kupa törenimize birçok kişiyi davet edemedik. Bize kırılmış olan taraftarlara söylüyorum, kusura bakmasınlar. Elimizde olan bir şey değildi. Sadece motorları maviliklere sürelim diye Sn. Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi'nden izin aldım.
Yayıncı kuruluş bizi çok hırpaladı. Kendileri nasıl bir sorun içinde bilmiyorum ama bizi çok zorladılar. Gelecek sezon için de indirim istiyorlar.
Pazar günü tüm gün ekonomik şeylerle uğraştık. Borç, banka... Yapılanma olmasaydı bugün bu kulüpler ortada yoktu.
Kulüpler Birliği Başkanlığı'na arkadaşlarımın yoğun baskısıyla geldim. Hep var olan sorunlar sürüyor. Transfer limitlerini aşamıyoruz, TFF ile bu durumu çözmemiz gerekiyor.
Şampiyonlar Ligi'ne sürekli gidebilmenin bir yolu var, Avrupa'ya gidip puan almak ama sen bir taraftan transfer limitleriyle kapatıyorsun bunu. Onlar da haklı, borç fazla.
700 milyon ödeme var, gelir 400-450 milyon. Ben hangi bankacıya anlatacağım bunu? Bu gelirle, bu gider ödenmez. Ancak ve ancak 10-15 seneye yayacaksınız.
Beşiktaş, 2021-22 sezonunda Bankalar Birliği'ne borç ödemeyecek. Sonraki seneden itibaren de gelirin yarısını Bankalar Birliği'ne ödeyeceğiz.
Taraftarımıza sesleniyorum, hepinizi çok seviyorum ama ben baskı altında karar vermeyeceğim. Bugüne kadar baskı altında karar veren yöneticiler yüzünden bu durumdayız. Dinleyeceğim, saygı duyacağım ama bildiğimi okuyacağım.
Sezon başında 'Bu takımdan bir şey olmaz, küme düşerler' deyince ben gaza geldim.