Başkan Cengiz'den Omar hakkında açıklama

DHA 01 Ocak 2021 Cuma 15:59 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 15:59

Evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralanan ve hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cengiz, “Üzücü bir olay. Bu olay geçtiğimiz yılda kalmış olsun. Bunu biz berbat geçen 2020’ye havale edelim. Morali iyi Omar’ın, görüştüm. Darbe almış, çocukları yanında yok, çocukları koruma amaçlı olmuş. Bu tip maddelerin peynir ekmek gibi satılması beni düşündürüyor. Bu konuda devletimiz gerekli önlemleri alacaktır. Ben sağlık diliyorum. Ben herkese, tüm kulüplere, aklı başında herkese teşekkür ederim. Sağlık bakanımıza teşekkür ederim. Bu aşamada çok şey söylemek istemiyorum. Bir Latin atasözü der ki 'Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır.' Türk kamuoyunun bu futbolcumuza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“UMUT KESİLMEMELİ”

Gözün insanoğlunun en önemli organlarından biri olduğuna dikkat çeken başkan Cengiz, “Çok değerli doktor kardeşlerimiz ki hastanemize de teşekkür ederim. Dışarıdan her türlü desteği sağlıyor. Omar’ın iyiye doğru gidişi var. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor. Umut kesilmemeli. En kötü anda bile umut etmeliyiz” açıklamasında bulundu.