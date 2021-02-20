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Spor

Başkan Ekmekçioğlu ve İbrahim Akın'dan Altay'a yakın takip

Altay, salı günü oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarına başladı. Antrenmanı kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktörlük görevine getirilen İbrahim Akın da izledi.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:36
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TFF 1. Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Salı günü Altınordu ile karşılaşacak Altay, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Altay, Altınordu maçı için ilk antrenmanını ara vermeden Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada forma giyen isimler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas çalışması yaptıktan sonra dar alanda oyun oynadı.

Antrenmanı kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile sportif direktör İbrahim Akın da izledi.

Altay, Altınordu maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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