Başkan Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç'u kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç'u kabul etti.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç ile görüştü.
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