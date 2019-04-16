Başkan Erdoğan 'Baba Hakkı'yı andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Baba' lakaplı Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Hakkı Yeten'in 30. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan’ın paylaşımı:
Türk futbolunun centilmen şahsiyeti, @Besiktas'ın efsane futbolcusu "Baba" Hakkı Yeten'i vefatının 30. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/M7L4WAcNtS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 16 Nisan 2019
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