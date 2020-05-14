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Spor

Başkan Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve geçtiğimiz günlerde başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:59 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 23:59
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Başkan Erdoğan ayrıca başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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