Başkan Erdoğan'dan Çebi'ye tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi'ye tebrik telgrafı gönderdi.
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