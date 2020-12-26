Başkan Erkan Kamat'tan Bursaspor'a yakın takip

IHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:19 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:19

TFF 1. Lig’in 16. haftasında pazartesi günü saat 19.00’da sahasında Eskişehirspor’la karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar devam ediyor. Sabah saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çoğunluğu taktik idmanla geçen çalışmada, top koruma antrenmanı da yapıldı. Bu sırada Bursaspor Başkanı Erkan Kamat da antrenman sahasına gelerek çalışmayı yakından takip etti. Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er’le de kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı.