Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Nur Çebi ve yöneticileri kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi ve beraberindeki heyeti Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.