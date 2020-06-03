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Spor

Başkan resmen açıkladı: Oğulcan Çağlayan Galatasaray ile görüşüyor

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 15:54 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 15:54
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray’ın istediği 24 yaşındaki golcü futbolcuları Oğulcan Çağlayan’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ SÖZLEŞME İSTEMİYOR, TAKIMDAN AYRILACAK"

Haber Global’e konuşan Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan’ın yeni sözleşme imzalamak istemediğini ve Çaykur Rizespor’dan ayrılacağını açıkladı.

"GALATASARAY İLE GÖRÜŞÜYOR"

Başarılı forvetin Galatasaray ile görüştüğünü dile getiren Kartal, şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğim kadarıyla Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesi bitiyor, takımdan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı.”

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