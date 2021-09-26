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  • Başkan ''Rize'ye sokmam'' demişti... Emre Belözoğlu, Rizespor gerçeğini açıkladı
Spor

Başkan ''Rize'ye sokmam'' demişti... Emre Belözoğlu, Rizespor gerçeğini açıkladı

Süper Lig takımlarından Rizespor'un başkanı Tahir Kıran'ın çarpıcı açıklamalarının ardından Emre Belözoğlu, konu hakkında konuştu. Hamza Hamzaoğlu, göreve gelmeden 2 gün önce Rizespor'un başkanı Tahir Kıran'ın kendisine teklifte bulunduğunu belirtirken, 'Kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim.' ifadelerini kullandı.

TGRT26 Eylül 2021 Pazar 16:42 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 16:48
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Süper Lig ekiplerinden Rizespor'un başkanı Tahir Kıran'ın Emre Belözoğlu hakkındaki çarpıcı söylemlerinin ardından Belözoğlu, TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"HAMZA HAMZAOĞLU GÖREVE GELMEDEN 2 GÜN ÖNCE TEKLİFTE BULUNDU"

Hamza Hamzaoğlu göreve gelmeden 2 gün önce Tahir Kıran'ın görüşme talep ettiğini belirten Emre Belözoğlu, "Rizespor'un teknik direktörü olmam konusunda teklifte bulunuldu. Ben de kendilerine teşekkür ederek tekliflerini kabul etmeyeceğimi söyledim." dedi.

"GÜNDEME GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Görüşmenin gayet dostane geçtiğini söyleyen Belözoğlu, "Eski bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum. Çaykur Rizespor'a ve çok değerli Hamza Hamzaoğlu hocamıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın, Bülent Uygun'un görevden ayrılmasının ardından gazetelerde çıkan Emre Belözoğlu haberleri hakkındaki açıklaması ise şöyleydi:

"Emre Belözoğlu'nu almam! Emre Belözoğlu, Rize'de gazeteci dövmüş adamdır! Ben neden Emre Belözoğlu'nu alayım? Kapıdan içeri sokmam."

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