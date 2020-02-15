Başkan son çareyi açıkladı! 'Bağış kampanyası yapmak zorundayız'

15 Şubat 2020 Cumartesi16:17 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:17

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün tüm gelir kalemlerinin temlikli olduğunu ve hareket edemediklerini ifade etti. Beşiktaş'ın gelir kalemi yaratamadığını ve tüm gelirlerinin temlikli olduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiayı "bağış kampanyasına" davet etti.

Kampanya sloganı üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Çebi, bir üyenin "Kartal Ol" slogan önerisini de "Kampanya için Kartal Ol önerisi geldi ama bu biraz Fener Ol'a benzedi ama yine de değerlendireceğiz" şeklinde değerlendirdi.

Beşiktaş'ın tüm forma gelirlerinin temlikli olduğunun altını çizen Çebi, "O dönemde de ağladım, zırladım, affedersiniz söylendim. 7 sene önce 'Bu nasıl hesap?' dedik. Beterin beteri varmış. O günkü yönetim kurulunun bize bıraktığı 85 milyon dolar kredi 10 yıl vadeli, iki tane temlik var; kira gelirlerimiz ve yayın gelirlerimiz... Bugünü duymak ister misiniz; hadi paylaşalım, beraber acı çekelim. Her şey temlikli. Biletiniz, ön göğsünüz, arka sırtınız, bacağınız, tozluğunuz, doğmuş ve doğacak hepsi temlikli. Banka 'bundan sonra herhangi gelir tedarik edersen, tamamını bana getirirsin' diyor" dedi.

Kartal Yuvası mağazalarının felaketin içinde yüzdüğünü anlatan Çebi, "Hepsi temlikli, elektrik parasını ödemek için bile yok. Bu sözleşmeyi yapmasaydın. Önceden hiç olmazsa bazı yerlerimiz serbestti, çeviriyorduk. O kendi dönemine ait 300 milyon lirayı ödeyip gidebilmek adına buna imza attı. Parayı aldın gittin, oldu mu arkadaş, olmadı. Hiç hoş olmadı. Sonra ne olacak? Bu şartlarda burayı çeviriyoruz." şeklinde konuştu.

BAĞIŞ KAMPANYASI ÇAĞRISI



Çebi, kulübü zorluklardan çıkması için tek yolun bağış kampanyası olduğunu ve bunun için çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Ahmet Nur Çebi, "Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası, Beşiktaş'ı Beşiktaşlıdan başka hiçbir şey kurtaramaz. Zaten başkasına ihtiyacımız yok ki. Hazırlıklar bitmek üzere, en kısa sürede huzurlarınıza getireceğiz. Özellikle divan üyelerimizden destek bekliyoruz. Bir lira da bir, bin lira da bir." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunları beraber çözeceklerini kaydeden Çebi, "Artık biz beraberiz, bu sorunları beraber çözeceğiz. Bütçemize göre harcamalara geleceğiz. Parasal anlamda kıymetli topçulardan değil, yüreği olan, pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Birkaç sene içinde muhteşem bir Beşiktaş'ı beraber yapacağız." diye konuştu.