Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 0-0 eşitlikle biten Başakşehir maçının ardından açıklama yaptı. İstanbul'da mutlu olduğunu belirten Domenec Torrent, "1 senemiz daha var Galatasaray'da." ifadelerini kullandı.

Torrent, görevden alınma iddiaları ve tazminat konusuyla ilgili olarak, "İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmak. Ben şanslıyım çünkü twitter'a, instagram'a bakmam. İnternet'i okumam. Başkanla dün bir görüşme yaptık ama takımın durumu hakkında konuştuk. Dışarıda yazılan şeyler hakkında bir görüşme geçmedi. Kalan 2 maçta, mücadele etmeye devam edeceğiz. 1 senemiz daha var Galatasaray'da. Onun üzerine konuşmalar yaptık. İsmi Galatasaray olan çok önemli bir kulübü temsil ediyoruz burada. Kazanır, kaybedersiniz ama tutumunuz böyle olmalı." açıklamasını yaptı.

"OYUNDAN MEMNUN KALDIM"

İspanyol teknik adam, "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Torrent, "Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum." diye konuştu.

60 yaşındaki teknik adam son olarak, Omar ve Marcao'nun haftaya oynayıp oynamayacağı şeklinde gelen soruya, "Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Marcao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için." cevabını verdi