Başkent derbisinde Keçiörengücü güldü

IHA 20 Eylül 2020 Pazar 17:27 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:46

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Ankaraspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Aktepe

Hakemler: Burak Pakkan xx, Cemal Alpay xx, Emrah Ünal xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Soner Gönül xx, Süleyman Olgun xx, Cem Ekinci xxx, Uğur Utlu xx (Emre Gündoğdu dk. 86 ?), Burak Aydın xxx (Oğuzhan Erdoğan dk. 64 xx), Famoussa Kone xx (Joseph Dodoo dk. 58), Boubacar Dialiba Diabang xx

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Barış Alper Yılmaz, Osman Keçelioğlu, Mustafa Tahir Babaoğlu,

Teknik Direktör: İlker Püren

Ankaraspor: Kerem Vergilier x, Tamer Aşık x (Berkay Anıl Demir dk. 46 x), Tunahan Keskin x, Fatih Kızılkaya x, Ali Ülgen x, Doğukan Efe x, Halil İbrahim Esen x (İlhami Siraçhan Nas dk. 89 ?), Beykan Şimşek x, Barış Zeren x (Ali Rıza Kılıç dk. 83 ?), Recep Taşbakır x (Muzaffer Doğan dk. 63 x), Erdem Çetinkaya x

Yedekler: Yusuf Karayel, Yiğit Kotan, Berk Yiğit Karadağ

Teknik Direktör: Ali Güneş

Goller: Burak Aydın (dk. 32), Cem Ekinci (dk. 73)(Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Burak Aydın, Famoussa Kone (Ankara Keçiörengücü), Erdem Çetinkaya, Doğukan Efe, Barış Zeren, Berkay Anıl Demir, Beykan Şimşek (Ankaraspor)

PÜREN: "GENÇ RAKİP OYUNCULARIMIZIN KONSANTRASYONUNU DÜŞÜRDÜ"

TFF 1. Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, galibiyetin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İlker Püren, rakipleri Ankaraspor'un da iyi mücadele ettiğini belirterek, "Zorluk derecesi yüksek bir müsabakaya çıktık. Hafta başından beri oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Tabii biz ne kadar konsantre etmeye çalışsak da rakibimizin transfer tahtasını açamamış olması, bir önceki maçta kalecilerinin sakatlanması ve yerine ikinci kalecinin oynuyor olması, genç bir ekip olmaları oyuncularımızın konsantrasyonunu biraz düşürdü diyebilirim. Rakibimiz bizim oyunumuzu bozmaya çalıştı. Neticede 3 puanı aldığımız için son derece mutluyuz." dedi.

GÜNEŞ: "GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRMEKTE SIKINTI YAŞADIK"

Ankaraspor Teknik Direktörü Ali Güneş, iyi mücadele ettikleri maçtan puansız ayrıldıkları için üzgün olduğunu dile getirdi.

"Puan alacağımız bir maça gelmiştik." diyen Güneş, transfer yasağı nedeniyle genç oyuncularla oynamak zorunda kaldıklarını anımsatarak, "Dolayısıyla maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirmekte sıkıntı yaşadık. Maçın kırılma anlarından biri Erdem'e kaleci tarafından yapılan hareketti. Bize göre kırmızı kart ve penaltı gerektiren bir pozisyondu. Ardından yediğimiz golle mağlup duruma düştük." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ancak fırsatları değerlendiremediklerini anlatan Güneş, "Topun direkten döndüğü pozisyonlarımız oldu. Biz değerlendiremeyince rakip 2-0 öne geçti. Üzüntümüz, genç futbolcularımızın bu kadar özverili oynadıkları bir maçtan puansız ayrılmak. Ama biz onlara inanıyoruz. Transfer tahtamız açılır ve gerekli takviyeleri yapabilirsek, ortaya çok daha iyi bir Ankaraspor çıkacaktır." şeklinde görüş belirtti.