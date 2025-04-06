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Spor

Başkent derbisini Gençlerbirliği kazandı

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 3-0 kazandı.

Haber Merkezi6 Nisan 2025 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Başkent derbisini Gençlerbirliği kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu.

Eryaman'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michal Nalepa, 27. dakikada Metahan Mimaroğlu ve 39. dakikada Leo Gaucho'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte, bu sezon oynanan iki başkent derbisini de Gençlerbirliği kazanmış oldu. (1-0, 0-3)

Ankaragücü son 10 lig maçında sadece 2 kez kazanabildi. (2B 6M)

Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği ligdeki puanını 54'e çıkararak 4. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 38 puan ile 16. sırada yer aldı.

Ligde sonraki haftada Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Pendikspor deplasmanında olacak.

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