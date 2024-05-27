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Spor

Başkent sporu için ''kabus'' sezonu

Başkent Ankara, takım sporlarında hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bıraktı. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda genel olarak başkent takımları ya küme düştü, ya da üst lig hedefini gerçekleştiremedi, finalleri kaybetti.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Başkent sporu için ''kabus'' sezonu
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Futbol, basketbol, voleybolda Süper Lig seviyesinde 4, toplamda ise 6 başkent takımı küme düştü.

Başkentin en köklü kulübü MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de 6. kez küme düşme üzüntüsünü taraftarına yaşattı.

Sezona Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, son 6 hafta galibiyet alamadı ve son maçta Trabzonspor'a 4-2 yenilerek 1. Lig'e düştü.

Başkentin 100 yılı aşan çınarlarından Gençlerbirliği de sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı. Süper Lig'e yükselme hedefi olan kırmızı-siyahlılar, play-off'u son hafta Tuzlaspor'dan yediği son dakika golüyle kaçırdı. TFF 1. Lig'deki diğer bir başkent takımı Ankara Keçiörengücü ise sezonun tamamını küme düşme korkusuyla geçirdi ve ligi 13. sırada bitirdi.

2. VE 3. LİG'DE DE BAŞKENT TAKIMLARI DÜŞTÜ

Futbolda profesyonel liglerde başkent takımlarının kabusu 2. ve 3. Lig'de de sürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor küme düştü. TFF 3. Lig'de ise 2. Grup'ta Hacettepe 1945 küme düşerek profesyonel liglere veda etti.

TFF 2. Lig'de Ankaraspor play-off ilk turunda elenirken, Ankara Demirspor ve TFF 3. Lig takımlarından Çankaya FK iddiasız bir sezon geçirdi.

FOMGET ÜNVANINI KORUYAMADI

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de başkentin şampiyonluk hayali gerçekleşmedi.

Geçen sezonun şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, ünvanını koruyamadı ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaybetti.

BASKETBOLDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Ankara basketbolu 2023-2024 sezonunu hayal kırıklığıyla geçirdi.

Geçen sezonu lider bitiren ve Avrupa Kupası'nda final oynayan Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 8. sırada bitirdi. Play-off'ta Anadolu Efes'e direnmeyen mavi-beyazlılar, Avrupa'da ise geçen sezonki başarının çok uzağında kaldı.

Kadın basketbolunda da başkent küme düşme üzüntüsü yaşadı. Çankaya Üniversitesi uzun yıllardır yer aldığı Süper Lig'e veda etti. Diğer başkent ekipleri OGM Ormanspor, BOTAŞ ve Nesibe Aydın ise play-off oynamasına rağmen yarı finali dahi göremediler.

Alt liglerde yer alan başkent takımları ise Süper Lig'e çıkma başarısı göstermedi.

KADIN VOLEYBOLU DİP YAPTI

Türkiye'nin en popüler branşlarından olan kadın voleybolunda Süper Lig'den düşen iki ekip de başkentten çıktı.

PTT ve Karayolları sezonu son iki sırada bitirerek Sultanlar Ligi'ne veda etti.

HENTBOLDA FİNAL KAYBEDİLDİ

Hentbolda da Ankara sporu, final kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Yenimahalle Belediyespor Kadın Takımı, Süper Lig'de şampiyonluğu finalde kaybetti.

Başkent ekibi, final serisinde Armada Praxis Yalıkavak'a 3-1 yenildi.

TEK TESELLİ HALKBANK

Başkent sporunun bu sezon tek tesellisi erkek voleybolunda Halkbank oldu.

Halkbank, Efeler Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla tamamlayarak Ankaralıları mutlu eden tek ekip olmayı başardı.

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