  • Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon Sakarya!
Spor

Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon Sakarya!

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde şampiyon Sakarya Büyükşehir Basketbol oldu.

IHA3 Mayıs 2026 Pazar 10:55 - Güncelleme:
Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi 2025-2026 sezonu play-off finalinde Keçiören Belediyesi Bağlum'u 88-85 mağlup eden Sakarya Büyükşehir Basketbol şampiyon oldu. Bu sonuçla Sakarya ekibi, gelecek sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda oynanan final mücadelesine Başantrenör Sinan Çambel yönetimindeki Sakarya Büyükşehir Basketbol; Mert İlhan, Yavuz Koça, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin ve Gökhan Aydın ilk 5'i ile çıktı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 27-22 önde kapatan Sakarya temsilcisi, ikinci çeyrekte rakibinin skor üretimine engel olamayınca devreye 50-50'lik eşitlikle girildi. Mücadelenin üçüncü çeyreğinde üstünlüğü ele alan Keçiören Belediyesi Bağlum, son periyoda 69-68 önde girdi.

SON ÇEYREKTE GELEN ŞAMPİYONLUK

Final periyodunda oyun üstünlüğünü yeniden eline alan Sakarya Büyükşehir Basketbol, sahadan 88-85 galip ayrılarak sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamladı. Sakarya ekibinde Yavuz Koça kaydettiği 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Tarık Çolak 15, Mert İlhan ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını alan Sakaryalı oyuncular, sevinçlerini salondaki taraftarlarıyla paylaştı.

  • Sakarya Büyükşehir
  • 2. Lig
  • Basketbol Şampiyonu

