İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol ailesi 6 Şubat depremini andı
Spor

Basketbol ailesi 6 Şubat depremini andı

Türk basketbol ailesi, lig maçları öncesinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı. Salonlarda özel pankartlar ve anma mesajlarıyla deprem şehitleri unutulmadı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 23:02 - Güncelleme:
Basketbol ailesi 6 Şubat depremini andı
ABONE OL

Türk basketbol ailesi, tüm lig maçlarında 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları andı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre 11 ili etkileyen deprem felaketlerinin yıl dönümü nedeniyle liglerde oynanan müsabakalarda, hayatlarını kaybeden vatandaşlar için anma töreni düzenlendi.

Bütün liglerde oynanan müsabakalar sırasında salonlarda TBF tarafından hazırlanan özel pankartlar ve LED ekran anma mesajları yer aldı. Anma törenleri, bu hafta oynanacak tüm lig müsabakalarında devam edecek.

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, deprem felaketinde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz." denildi.

  • deprem şehitleri anma
  • özel pankartlar
  • Türk basketbol

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te banka soygunu: Yeni görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.