22 Ekim 2025 Çarşamba
  Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta tek maçla başlayacak
Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta tek maçla başlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak tek maçla başlayacak.

22 Ekim 2025 Çarşamba 11:06
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 6. haftası Türk derbisine sahne olacak.

Anadolu Efes ligin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 24 Ekim Cuma günü konuk edecek.

Program

THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

21.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Real Madrid (İspanya)

23 Ekim Perşembe:

20.30 LDLC Asvel (Fransa)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

21.05 Hapoel Tel Aviv (İsrail)-AS Monaco (Fransa)

21.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris Kaunas (Litvanya)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Valencia Basket (İspanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Baskonia (İspanya)

24 Ekim Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Basketbol

21.00 Virtus Bologna (İtalya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Partizan (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

21.45 Bayern Münih (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan)


