Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. haftanın perdesi yarın açılacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. hafta yarın oynanacak Kızılyıldız - Panathinaikos maçıyla başlayacak.

4 Kasım 2025 Salı 10:12
Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. haftanın perdesi yarın açılacak
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9. hafta maçları 5, 6 ve 7 Kasım'da oynanacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Beko, 6 Kasım Perşembe günü Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 8 haftada 3 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 16. sırada yer aldı.

Anadolu Efes, 7 Kasım Cuma günü İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 8 maçın 3'ünü kazanan ve 5'inden mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, haftaya 15. basamakta girdi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak haftanın açılış karşılaşması, TSİ 22.00'de başlayacak.

Milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 5 galibiyet ve 3 yenilgi sonucunda 7. sırada bulunuyor.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 9. haftanın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

6 Kasım Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-LDLC ASVEL (Fransa)

21.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Maccabi Rapyd (İsrail)-Monaco (Fransa)

7 Kasım Cuma:

20.30 Anadolu Efes-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Valencia Basket (İspanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

