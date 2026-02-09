Basketbol Avrupa Ligi'nde ayın MVP'si Sasha Vezenkov

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP), Olimpiakos'un forveti Sasha Vezenkov oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamada, "Olympiacos Piraeus'un forvet oyuncusu, kırmızıları 6-1'lik bir galibiyet serisine taşıyarak ve ligin bu sezon gördüğü en eksiksiz, verimli ve baskın oyunlardan birini sergileyerek, EuroLeague Basketbol Ocak Ayı MVP'si seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Aris, Barcelona ve Sacramento Kings formaları giyen 30 yaşındaki Bulgar basketbolcu, ocak ayında Avrupa Ligi'nde 23,6 sayı ve 6,7 ribaunt ortalaması yakaladı.