İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2026 Pazartesi / 5 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3422
  • EURO
    51,2095
  • ALTIN
    6029.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! İşte karşılaşma programı...
Spor

Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! İşte karşılaşma programı...

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor. İşte karşılaşma programı...

AA23 Mart 2026 Pazartesi 11:32
Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası! İşte karşılaşma programı...
ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) çift maç haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 33. hafta müsabakaları yarın ve 25 Mart Çarşamba, 34. hafta müsabakaları ise 26-27 Mart'ta oynanacak.

Fenerbahçe Beko, 33. haftada İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını güvenlik sebebiyle yarın TSİ 20.30'da Sırbistan'da oynayacak. Sarı-lacivertliler, 34. hafta mücadelesinde ise 27 Mart Cuma günü TSİ 20.45'te Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek. Fenerbahçe Beko, 23 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ise 33. hafta mücadelesinde yarın TSİ 22.30'da İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, 34. haftada da bir başka İspanya temsilcisi Real Madrid ile 26 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te deplasmanda karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta 10 galibiyet ve 22 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, 18. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde 33 ve 34. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

33. HAFTA

Yarın:

20.30 Maccabi Rapyd (İsrail)-Fenerbahçe Beko

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Bayern Münih (Almanya)

21.00 Monaco (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

21.30 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Partizan (Sırbistan)-LDLC ASVEL (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

25 Mart Çarşamba:

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

Bu arada 33. haftadaki Virtus Bologna (İtalya)-Paris Basketbol (Fransa) karşılaşması, 31 Mart Salı günü yapılacak.

34. HAFTA

26 Mart Perşembe:

22.30 Bayern Münih (Almanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Virtus Bologna (İtalya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Anadolu Efes

22.45 Maccabi Rapyd (İsrail)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

27 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Valencia Basket (İspanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Hapoel IBI (İsrail)

Öte yandan organizasyonun 34. haftasındaki Paris Basketbol-Olympiakos karşılaşması, 10 Mart'ta oynanmıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.