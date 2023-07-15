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Spor

Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'a mağlup oldu

Yunanistan'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye rakibi Sırbistan'a 76-55'lik skorla mağlup oldu.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'a mağlup oldu
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FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 76-55 mağlup oldu.

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, klasman maçında Sırbistan'la karşı karşıya geldi. Heraklion Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 12-23 geride geçen milli takım, soyunma odasına da 43-29 geride gitti.

Maçın üçüncü çeyreği de 50-43 Sırbistan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, milli takım sahadan 76-55 mağlup ayrıldı.

20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nda Berke Büyüktuncel 14, Emir Adıgüzel 13 sayı kaydetti.

Milliler, organizasyondaki son maçını ise 16 Temmuz Pazar günü oynayacak.

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