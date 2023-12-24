Basketbol derbisinde tartışma çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray-Beşiktaş ile arasında oynanan derbi karşılaşmasında tartışma yaşandı.
Galatasaray Ekmas oyuncusu Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş arasında sözlü tartışma yaşandı.
Tartışma saniyeler geçtikçe alevlenirken Galatasaraylı taraftarlar da tartışmaya dahil oldu.
Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından ortam sakinleşirken karşılaşmanın hakemleri Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş'in salondan çıkarılmasını istedi ve yönetici salon dışına alındıktan sonra karşılaşma tekrardan başladı.