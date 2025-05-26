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Spor

Basketbol dünyası Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu spor dünyası kutladı.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Basketbol dünyası Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı
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Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakipleri Monako, Anadolu Efes ve Panatinaikos dahil Avrupa Ligi'nde yer alan kulüpler ve sporcular 8 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından sosyal medya hesaplarından tebrik paylaşımlarında bulundu.

Şampiyonluğu finalde kaybeden Monako, "Teşekkür ederiz, çok güzeldi. Şampiyonluk için tebrikler Fenerbahçe Beko, harika bir mücadeleydi." mesajını paylaştı.

Avrupa Ligi'ni 2021 ve 2022 yıllarında art arda iki kez kazanan Türk takımı Anadolu Efes, "2024-25 sezonu EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederiz." paylaşımı yaptı.

Baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yunanistan ekibi Panatinaikos, "Tebrikler Fenerbahçe. Hak edilmiş başarı." ifadelerine paylaşımında yer verdi.

Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius'un ve MVP seçilen Nigel Hayes-Davis'in eski takımı Barcelona yaptığı paylaşımda, "EuroLeague şampiyonluğu için tebrikler Fenerbahçe Beko. Saras, Sertaç ve Nigel'i de tebrik ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayı 2014 ile 2017 yılları arasında giyen, NBA kulübü Los Angeles Clippers'ın Sırp basketbolcusu Bogdan Bogdanovic ise paylaşımında "Şampiyon Fener!" dediği bir video kullandı.

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