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Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde zafer Lenovo Tenerife'nin

Lenovo Tenerife, Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde BAXI Manresa'yı 98-87 mağlup ederek şampiyon oldu.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 23:21 - Güncelleme:
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi, BAXI Manresa'yı 98-87 yenen Lenovo Tenerife oldu.

İspanya'nın Bilbao kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan finalde, İspanyol kulüpleri BAXI Manresa ile Lenovo Tenerife karşılaştı.

Lenovo Tenerife, ilk çeyreği 27-25 üstünlükle geçti ancak BAXI Manresa, soyunma odasına 50-49 önde gitti.

Üçüncü periyottaki performansıyla 82-67 öne geçen Lenovo Tenerife, sahadan da 98-87 galip ayrıldı.

Almanya'nın MHP Riesen takımı ise İsrail ekibi Hapoel U-NET Holon'u 88-68 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

  • BAXI Manresa
  • Lenovo Tenerife
  • Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi

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