İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8153
  • EURO
    50,1847
  • ALTIN
    5983.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere heyecanı başladı
Spor

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere heyecanı başladı

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere maçları başladı. Karşılaşmalar, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

AA19 Aralık 2025 Cuma 18:32 - Güncelleme:
Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere heyecanı başladı
ABONE OL

Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) ikinci pencere maçları başladı.

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği Gençler Ligi müsabakalarına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube kanalından canlı yayınlanan tüm karşılaşmaları basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.

15 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, kamp çalışmaları kapsamında ikinci pencerede 3 hazırlık maçı yapacak.

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2027 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası için geniş bir oyuncu havuzuyla verimli bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Amacımız, BGL'nin her penceresinde farklı sporcularla çalışarak hem oyuncu havuzumuzdaki daha fazla ismi görmek hem de yıldız millilerimizin maç tecrübesinin arttırmak olacak." ifadelerini kullandı.

Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere, yarın ve 21 Aralık Pazar günü yapılacak 16'şar müsabakayla tamamlanacak.

  • Basketbol Gençler Ligi
  • İkinci Pencere Maçları
  • Turkcell Gelişim Merkezi

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.