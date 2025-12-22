Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere tamamlandı

Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) 2025-2026 sezonunun ikinci pencere maçları tamamlandı.

Ligin ikinci penceresindeki tüm müsabakalara, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yer alan Altyapı Salonları ile Milli Takımlar Salonu ev sahipliği yaptı. Organizasyon 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanan 45 maçla sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) YouTube kanalından canlı yayınlanan tüm karşılaşmaları basketbolseverler ücretsiz takip etti. Takımlar Salonu'nda 15 müsabaka oynandı.

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun üçüncü pencere heyecanı, 13, 14 ve 15 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla devam edecek.