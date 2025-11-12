Basketbol Gençler Ligi'nde ilk pencere tamamlandı

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk penceresi sona erdi.

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği ligde ilk pencere müsabakaları Basketbol Gelişim Merkezi'nde 9-10-11 Kasım'da yapılan 48 maçla tamamlandı.

Ligin ilk penceresinde alınan sonuçlar şu şekilde:

- Erkekler kategorisi

9 Kasım Pazar:

Anadolu Efes-Esenler Erokspor: 96-61

Tofaş-Fenerbahçe Beko: 65-52

Aliağa Petkimspor-Karşıyaka: 67-64

Manisa Basket-Mersin Spor: 64-66

Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Tatildekirala.com: 72-83

Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 70-52

Beşiktaş-Türk Telekom: 71-80

Bahçeşehir Koleji-Galatasaray: 81-87

10 Kasım Pazartesi:

Esenler Erokspor-Trabzonspor: 73-88

Bursaspor Tatildekirala.com-Anadolu Efes: 64-87

Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket: 43-73

Karşıyaka-Merkezefendi Belediyesi Basket: 111-44

Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor: 64-59

Mersin Spor-Beşiktaş: 53-65

Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji: 64-55

Galatasaray-Tofaş: 53-73

11 Kasım Salı:

Trabzonspor-Bursaspor Tatildekirala.com: 61-68

Tofaş-Türk Telekom: 56-54

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka: 59-78

Anadolu Efes-Merkezefendi Belediyesi Basket: 117-48

Bahçeşehir Koleji-Mersin Spor: 83-67

Manisa Basket-Esenler Erokspor: 81-58

Aliağa Petkimspor-Galatasaray: 61-52

Beşiktaş-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 82-55

- Kızlar kategorisi

9 Kasım Pazar:

Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol: 77-44

Nesibe Aydın-Beşiktaş: 71-59

Fenerbahçe-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 108-27

OGM Ormanspor-Galatasaray: 57-61

BOTAŞ-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 73-36

TED Ankara Kolejliler-İzmir Ege Gelişim: 80-39

Adana Büyükşehir Belediyesi-Çimsa ÇBK Mersin: 77-59

Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 28-90

10 Kasım Pazartesi:

İzmir Ege Gelişim-Nesibe Aydın: 43-63

Kocaeli Kadın Basketbol-OGM Ormanspor: 43-65

Beşiktaş-BOTAŞ: 51-65

Çimsa ÇBK Mersin-TED Ankara Kolejliler: 22-56

Dardanel Çanakkale Belediyespor-Adana Büyükşehir Belediyesi: 37-102

Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Melikgazi Kayseri Basketbol: 75-35

Galatasaray-Fenerbahçe: 66-67

Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut: 79-62

11 Kasım Salı:

Beşiktaş-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 74-67

Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin: 66-62

BOTAŞ-İzmir Ege Gelişim: 65-30

TED Ankara Kolejliler-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 69-29

Adana Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray: 87-80

OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 46-73

Fenerbahçe-Kocaeli Kadın Basketbol: 79-43

Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol: 82-41