Basketbol Gençler Ligi'nde ilk pencere tamamlandı

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk penceresi sona erdi.
Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği ligde ilk pencere müsabakaları Basketbol Gelişim Merkezi'nde 9-10-11 Kasım'da yapılan 48 maçla tamamlandı.
Ligin ilk penceresinde alınan sonuçlar şu şekilde:
- Erkekler kategorisi
9 Kasım Pazar:
Anadolu Efes-Esenler Erokspor: 96-61
Tofaş-Fenerbahçe Beko: 65-52
Aliağa Petkimspor-Karşıyaka: 67-64
Manisa Basket-Mersin Spor: 64-66
Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Tatildekirala.com: 72-83
Trabzonspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 70-52
Beşiktaş-Türk Telekom: 71-80
Bahçeşehir Koleji-Galatasaray: 81-87
10 Kasım Pazartesi:
Esenler Erokspor-Trabzonspor: 73-88
Bursaspor Tatildekirala.com-Anadolu Efes: 64-87
Onvo Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket: 43-73
Karşıyaka-Merkezefendi Belediyesi Basket: 111-44
Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor: 64-59
Mersin Spor-Beşiktaş: 53-65
Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji: 64-55
Galatasaray-Tofaş: 53-73
11 Kasım Salı:
Trabzonspor-Bursaspor Tatildekirala.com: 61-68
Tofaş-Türk Telekom: 56-54
Fenerbahçe Beko-Karşıyaka: 59-78
Anadolu Efes-Merkezefendi Belediyesi Basket: 117-48
Bahçeşehir Koleji-Mersin Spor: 83-67
Manisa Basket-Esenler Erokspor: 81-58
Aliağa Petkimspor-Galatasaray: 61-52
Beşiktaş-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 82-55
- Kızlar kategorisi
9 Kasım Pazar:
Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol: 77-44
Nesibe Aydın-Beşiktaş: 71-59
Fenerbahçe-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 108-27
OGM Ormanspor-Galatasaray: 57-61
BOTAŞ-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 73-36
TED Ankara Kolejliler-İzmir Ege Gelişim: 80-39
Adana Büyükşehir Belediyesi-Çimsa ÇBK Mersin: 77-59
Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 28-90
10 Kasım Pazartesi:
İzmir Ege Gelişim-Nesibe Aydın: 43-63
Kocaeli Kadın Basketbol-OGM Ormanspor: 43-65
Beşiktaş-BOTAŞ: 51-65
Çimsa ÇBK Mersin-TED Ankara Kolejliler: 22-56
Dardanel Çanakkale Belediyespor-Adana Büyükşehir Belediyesi: 37-102
Eskişehir Çağdaş Kolejliler-Melikgazi Kayseri Basketbol: 75-35
Galatasaray-Fenerbahçe: 66-67
Çankaya Üniversitesi-Emlak Konut: 79-62
11 Kasım Salı:
Beşiktaş-Eskişehir Çağdaş Kolejliler: 74-67
Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin: 66-62
BOTAŞ-İzmir Ege Gelişim: 65-30
TED Ankara Kolejliler-Dardanel Çanakkale Belediyespor: 69-29
Adana Büyükşehir Belediyesi-Galatasaray: 87-80
OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi: 46-73
Fenerbahçe-Kocaeli Kadın Basketbol: 79-43
Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol: 82-41