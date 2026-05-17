Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon BOTAŞ!

Ülker Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisi finalinde Çankaya Üniversitesi'ni 59-53 mağlup eden BOTAŞ, şampiyon oldu.

Dörtlü Final organizasyonunda TED Üniversitesi TED Ankara Kolejliler'i eleyen BOTAŞ ile Emlak Konut'u saf dışı bırakan Çankaya Üniversitesi, şampiyonluk maçında karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan final müsabakasının ilk periyodunu 20-13 önde tamamlayan BOTAŞ, soyunma odasına 29-26 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü çeyreğini 46-38 önde geçtiği mücadeleyi 59-53 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

BOTAŞ, Basketbol Gençler Ligi'nde ikisi üst üste olmak üzere üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Başkent ekibi, 2021 ve 2025'te de kupayı müzesine götürmüştü.

KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan BOTAŞ, kupasını aldı.

Final karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde ilk olarak Çankaya Üniversitesi'nin oyuncularına ikincilik ödülleri verildi.

BOTAŞ'ta basketbolculara birincilik madalyalarının verilmesinin ardından şampiyonluk kupası kaptan Mina Berber'e takdim edildi. Mina'nın kupayı havaya kaldırmasının ardından oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

BAŞANTRENÖR VE OYUNCULARIN GÖRÜŞLERİ

BOTAŞ Başantrenörü Ferhat Şahin, şampiyonluk hedefine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğu elde ettiklerini aktaran Şahin, "Namağlup şampiyon olduk. Her pencerede belli başlı hedeflerimiz vardı. Dörtlü Final'de de şampiyonluğu hedefledik. Hedefimizi gerçekleştirdik, mutluyuz. Basketbol Gelişim Merkezi'nde böyle bir organizasyon olması bizim için çok değerli. Bütün sporcularımız altyapımızdan geliyor. Onlarla uzun süredir beraber çalışmanın ekmeğini yiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Mina Berber, bu şampiyonlukta uzun yılların emeği olduğunu vurgulayarak, "Büyük emek verdik. Yıllardır aynı teknik ekip ve oyuncular var. Bunun karşılığını almak bizi çok mutlu ediyor. Çok mutluyuz ve gururluyuz." diye konuştu.

Dörtlü Final organizasyonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Esma Tanrıverdi ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, antrenörleri ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu kaydetti.