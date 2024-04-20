İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak
Spor

Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2023-2024 sezonunda normal sezon heyecanı yarın sona erecek.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 10:16 - Güncelleme:
Basketbol Ligi'nde normal sezon yarın tamamlanacak
ABONE OL

Bu sezon 18 takımın yer aldığı Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantileyen Semt77 Yalovaspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak. Puan cetvelinin son iki sırasında yer alanlar ise lige veda edecek.

Sigortam.Net, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor'un play-off'u garantilediği ligde 2 ekip daha play-off vizesi alacak.

Ligin son 5 sırasındaki 13 galibiyetli Kapaklıspor'un yanı sıra on ikişer galibiyeti bulunan OGM Ormanspor, Pizza Lazza Haremspor, Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan ikisi ligden düşecek.

Tüm maçların yarın saat 15.00'te başlayacağı ligde program şöyle:

Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Selçuklu Belediyesi)

OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Başakşehir)

Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

Kapaklıspor-Sigortam.net (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Iğdır Kazım Karabekir)

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi (Edip Buran)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.