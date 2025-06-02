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Spor

Basketbol maçında ortalık karıştı! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istediler

Ergin Ataman'ın başında olduğu Panathinaikos, Olympiakos'u 91-83'lük skorla mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Ancak maç sırasında ve sonrasında yaşanan büyük ses getirdi. Panagiotis Angelopoulos, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada Ergin Ataman'ın tutuklanması gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Haziran 2025 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Basketbol maçında ortalık karıştı! Ergin Ataman'ın tutuklanmasını istediler
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Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi play-off final serisindeki derbide Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldu. Seride durum 1-1'e gelirken maç anı ve sonrasında yaşananlar büyük ses getirdi.

Ergin Ataman, Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlara sert tepki gösterirken maçın son bölümüne doğru teknik faulle ihraç edildi.

"KİMSE TÜRKİYE'YE KÜFÜR EDEMEZ"

Karşılaşmanın ardından öfke dolu açıklamalarda bulunan Ataman, "Sirk! Burada spor yapılmıyor! Kimse Türkiye'ye küfür edemez. Kimse benim ülkeme küfredemez. Bana diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama kimse Türkiye'ye diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım." ifadelerini kullandı.

Olympiakos cephesi ise Ergin Ataman ile ilgili canlı yayında skandal bir talepte bulundu.

TUTUKLANMASINI İSTEDİLER

Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Panagiotis ve Giorgos Angelopoulos açıklamasında Ataman'ın tutuklanması gerektiğini belirtti.

"ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR"

Yapılan açıklamada, "Ergin Ataman, Olympiakos taraftarına 'p..' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p..' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

DEVLET MAÇI ERTELEDİ

Panathinaikos ile Olympiakos arasında çarşamba akşamı oynanacak olan Yunanistan Ligi Final serisi 3. maçı 'devlet kararıyla' ertelendi.

Şartlar normalleşmezse final serisinin iptal edilmesi ihtimali de gündemde.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümet, profesyonel sporlarda yeri olmayan şiddet olgusuna son vermek amacıyla 15 ay önce bir dizi yasa girişimi ve karara imza attı. Dünkü görüntüler, uzun yıllardır profesyonel seviyede birçok başarıya imza atan iki takım adına profesyonel sporları onurlandırmıyor. Cezai ve disiplin anlamında sorumlular tespit edilerek yasa tam olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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