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Spor

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Telekom Baskets Bonn ile Hapoel Bank Yahav Kudüs karşı karşıya gelecek.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Telekom Baskets Bonn ile Hapoel Bank Yahav Kudüs karşılaşacak.

İspanya'nın Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçlarının ardından finalistler belli oldu.

Günün ilk yarı final maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav Kudüs, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımını 69-68 yendi.

Diğer mücadelede ise Almanya ekibi Telekom Baskets Bonn, İspanya temsilcisi Unicaja'yı 69-67 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Telekom Baskets Bonn ile Hapoel Bank Yahav Kudüs finalde, Unicaja ile Lenovo Tenerife ise üçüncülük maçında karşılaşacak. Müsabakalar, 14 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Öte yandan 2018'in ardından turnuvanın finalinde ilk kez İspanya temsilcisi yer almayacak.

  • Telekom Baskets Bonn
  • Hapoel Bank Yahav Kudüs
  • Basketbol Şampiyonlar Ligi

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