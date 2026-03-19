19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kura çekimi yarın! Galatasaray dev rakiplerini öğrenecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi yarın İspanya'nın Badalona kentinde gerçekleştirilecek. Galatasaray MCT Technic, ikinci torbadan kuraya girerken AEK, Tenerife, Rytas Vilnius ve Unicaja gibi güçlü rakiplerden biriyle eşleşecek.

AA19 Mart 2026 Perşembe 11:12
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri, yarın gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

İspanya'daki Badalona Müzesi'nde düzenlenecek kura çekiminde son 16 turunda gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, ikinci sıradaki ekiplerle eşleşecek.

Galatasaray MCT Technic, I Grubu'nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada bitirdiği için ikinci torbada yer alacak.

Çeyrek finalde ilk müsabakalar, 31 Mart'ta oynanacak. İki galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmelerde ilk maçlar, 1. torbada yer alan takımların sahasında oynanacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen ekipler şu şekilde:

Birinci torba: AEK (Yunanistan), La Laguna Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Unicaja (İspanya)

İkinci torba: ALBA Berlin (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), ERA Nymburk (Çekya), Galatasaray MCT Technic

Organizasyonda Dörtlü Final, İspanya'nın Badalona kentinde 7-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

