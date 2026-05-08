  • Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: AEK - Rytas Vilnius
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: AEK - Rytas Vilnius

Yunanistan temsilcisi AEK, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı 78-65 mağlup ederek finalde Rytas Vilnius'un rakibi oldu.

AA8 Mayıs 2026 Cuma 01:21
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Unicaja'yı 78-65 yenen Yunanistan temsilcisi AEK, finale yükseldi ve Rytas Vilnius'un rakibi oldu.

İspanya'daki Badalona Olimpik Arena'nın ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final maçının ilk çeyreğini 14-9 önde bitiren Yunanistan temsilcisi AEK, ikinci periyotta farkı açarak devre arasına 37-21 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Yunanistan ekibi, üçüncü periyodunu 56-43 önde geçtiği maçı 78-65 kazandı.

AEK'te Frank Bartley, 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Unicaja'da ise Kendrick Perry'nin 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Litvanya ekibi Rytas Vilnius ile AEK arasındaki final mücadelesi, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. İspanya temsilcileri La Laguna Tenerife ile Unicaja ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.

