  Basketbol Süper Lig'de en zor deplasman sıralamasında 3. sıra Merkezefendi'nin
Basketbol Süper Lig'de en zor deplasman sıralamasında 3. sıra Merkezefendi'nin

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) takımların deplasman performansları analiz edildi. Buna göre Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, lig genelinde 3. sırada yer aldı. Başkan Deveciler, 'Oyuncularımızın sahadaki duruşu, takım ruhu ve disiplinli oyun biçimi bu başarıyı getirdi' dedi.

11 Şubat 2026 Çarşamba 11:23
Bu sıralama, takımın iç sahada karşılaştığı güçlü rakiplerin zorluk derecesine göre belirlendi. Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey basketbol ligi olarak takımlar arasında yüksek rekabet ve çekişme sunuyor. Merkezefendi'nin bu sezon iç sahada aldığı galibiyetler, takımın zorlu fikstürdeki mücadele gücünü ortaya koyuyor. Özellikle son olarak Anadolu Efes karşısında elde edilen galibiyet, takımın iç sahada güçlü rakipleri yenme kapasitesinin önemli bir göstergesi oldu.

Takımın iç saha performansı ve sezon genelindeki mücadele anlayışına ilişkin açıklamalar yapan Kulüp Başkanı Veli Deveciler, "Bu ligde iç saha maçları gerçekten zor. Her iç saha maçı kendi içinde ayrı bir mücadele ve karakter istiyor. Buna rağmen oyuncularımız sahaya çıktıklarında her an savaşan, mücadeleden kopmayan bir takım görüntüsü veriyorlar. Anadolu Efes gibi güçlü bir rakipten aldığımız galibiyet bunun en iyi örneği. Oyuncularımızın sahadaki duruşu, takım ruhu ve disiplinli oyun biçimi bu başarıyı getirdi. Bu galibiyetin arkasında sadece bireysel performans değil, takım anlayışı var. Taraftarımızın desteği de dış sahada bize ekstra motivasyon verdi" dedi.

BAŞKANDAN TARAFTARA ÇAĞRI

Yukatel Merkezefendi, 13 Şubat 2026'da iç sahada Manisa Basket ile karşılaşacak. Başkan Deveciler, taraftarlara seslenerek, "Manisa maçında tribünlerimizi tamamen dolduracak taraftar desteği bizim için çok değerli. Oyuncularımız sahada tüm güçlerini ortaya koyacak ve sizlerin desteğiyle bu mücadeleyi galibiyetle taçlandırabiliriz. Taraftarımızın enerjisi, takımımıza ekstra güç katıyor" ifadelerini kullandı.

  • Merkezefendi
  • basketbol süper lig
  • deplasman

