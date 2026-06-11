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Spor

Basketbol Süper Ligi final serisinin takvimi açıklandı

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'i karşı karşıya getirecek Basketbol Süper Ligi final serisinin maç takvimi belli oldu.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 00:02 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi final serisinin takvimi açıklandı
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Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

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