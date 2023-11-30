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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç takvimi...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka kozlarını paylaşacak.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 13:53 - Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta heyecanı başlıyor! İşte maç takvimi...
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka karşılaşmasıyla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta programı şu şekilde:

Yarın:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker)

2 Aralık Cumartesi:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

3 Aralık Pazar:

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (Enka)

18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)

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